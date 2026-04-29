IFARHU 2026 reitera quienes deben asistir a la recepción de documentos del Concurso General

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que continúa con la segunda semana de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026, un proceso clave para miles de estudiantes en todo el país.
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El IFARHU destacó que mantiene puntos de atención habilitados a nivel nacional, con el objetivo de garantizar un proceso ágil y ordenado.
Requisitos obligatorios
La entidad reiteró que este trámite está dirigido únicamente a estudiantes previamente seleccionados, por lo que es fundamental cumplir con la entrega completa de documentos.
Entre los requisitos principales se incluyen:
- Declaración Jurada Socioeconómica
- Registro de Selección
- Documentación adicional en caso de estudiantes con discapacidad
El IFARHU hizo un llamado a los beneficiarios a presentar todos los documentos dentro del tiempo establecido, para evitar retrasos o inconvenientes en la asignación de la beca.
Beneficio educativo clave
El Concurso General de Becas es uno de los principales programas de apoyo educativo en Panamá, dirigido a estudiantes de:
- Primaria
- Premedia
- Media
- Nivel universitario