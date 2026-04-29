IFARHU 2026 reitera quienes deben asistir a la recepción de documentos del Concurso General

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que continúa con la segunda semana de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026, un proceso clave para miles de estudiantes en todo el país.

Durante esta jornada, la institución prevé atender a más de 29 mil estudiantes preseleccionados, quienes avanzan en la fase de validación para optar por este beneficio educativo.

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El IFARHU destacó que mantiene puntos de atención habilitados a nivel nacional, con el objetivo de garantizar un proceso ágil y ordenado.

Requisitos obligatorios

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "IFARHU avanza con la segunda semana de recepción de documentos del Concurso General 2026 El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la segunda semana de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026. Durante esta jornada, se prevé atender a más de 29 mil estudiantes preseleccionados a nivel nacional, quienes avanzan en el proceso para optar por este beneficio educativo. La institución mantiene sus puntos de atención habilitados, garantizando un proceso ágil y ordenado, e invita a los estudiantes a presentar su documentación completa dentro del tiempo establecido." View this post on Instagram

La entidad reiteró que este trámite está dirigido únicamente a estudiantes previamente seleccionados, por lo que es fundamental cumplir con la entrega completa de documentos.

Entre los requisitos principales se incluyen:

Declaración Jurada Socioeconómica

Registro de Selección

Documentación adicional en caso de estudiantes con discapacidad

El IFARHU hizo un llamado a los beneficiarios a presentar todos los documentos dentro del tiempo establecido, para evitar retrasos o inconvenientes en la asignación de la beca.

Beneficio educativo clave

El Concurso General de Becas es uno de los principales programas de apoyo educativo en Panamá, dirigido a estudiantes de: