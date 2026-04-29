Hombre exhuma a su hermana y la lleva al banco para reclamar sus ahorros en la India.

Un hombre de una comunidad tribal del estado de Odisha, en el este de la India, logró finalmente recuperar los ahorros de su hermana fallecida tras una disputa bancaria que le llevó a exhumar el cadáver y presentarlo en la sucursal como prueba del deceso ante la falta de documentación formal.

"Inmediatamente tras la recepción de estos documentos, el banco ha liquidado el importe de la reclamación de 19.402 rupias (unos 232 dólares) a nombre de tres herederos legales", detalló este miércoles el Indian Overseas Bank.

La resolución del caso se produjo después de que Jeetu Munda, un hombre analfabeto, se viera obligado a cargar con los restos de su hermana hasta la entidad tras semanas de intentos fallidos por acceder a los fondos.

Los empleados de la sucursal rural exigieron la presencia física de la titular para autorizar la retirada. Según la versión de Munda, ante la imposibilidad de que los trabajadores aceptaran su testimonio verbal sobre el fallecimiento, decidió cavar la tumba y presentar el esqueleto en la oficina.

Por su parte, la entidad matriz alegó que el hombre se encontraba en estado de embriaguez y atribuyó el suceso a su desconocimiento de los protocolos legales, negando tajantemente haber solicitado la presencia del cadáver.

Sin embargo, el Gobierno regional ha intervenido ante lo que considera un fallo sistémico en la atención a comunidades vulnerables. El ministro regional de Recaudación y Gestión de Desastres, Suresh Pujari, lo calificó como "incidente más vergonzoso que había presenciado en su vida", en una declaración a la agencia local ANI.

Indicó que, aunque las autoridades ya habían evaluado la situación y se había efectuado el pago al reclamante, consideraba que eso no era suficiente."Si algún funcionario del banco actuó de forma indebida, debe rendir cuentas y se deben tomar medidas contra él", advirtió el ministro.

FUENTE: EFE