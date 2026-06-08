Terremoto de 7,8 sacude Filipinas: autoridades reportan desaparecidos y más de 130 réplicas

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, provocando la muerte de al menos 14 personas, dejando siete desaparecidos y más de 100 heridos, de acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades.
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Filipinas: fuerte sismo de 7,8 provoca víctimas y activa alerta de tsunami
Los organismos de emergencia continúan evaluando los daños ocasionados por el sismo, mientras avanzan las labores de búsqueda de personas desaparecidas y la atención de los afectados.
Además, el terremoto ha sido seguido por una intensa actividad sísmica. Según los reportes oficiales, se han registrado más de 130 réplicas, algunas de ellas con magnitudes de hasta 6,7, lo que mantiene en alerta a las zonas afectadas.
Las autoridades han pedido la evacuación de las zonas mas próximas a las costas.
FUENTE: EFE