Terremoto de 7,8 sacude Filipinas: autoridades reportan desaparecidos y más de 130 réplicas

Terremoto de magnitud 7,8 sacudió la región de Mindanao, en el sur de Filipinas.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió la región de Mindanao, en el sur de Filipinas , provocando la muerte de al menos 14 personas, dejando siete desaparecidos y más de 100 heridos, de acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades.

Tras el potente movimiento telúrico, los gobiernos de Filipinas y Japón activaron alertas de tsunami como medida preventiva ante el riesgo de olas peligrosas en zonas costeras. Sin embargo, luego de varias horas de monitoreo, las autoridades confirmaron la cancelación de las advertencias.

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Filipinas: fuerte sismo de 7,8 provoca víctimas y activa alerta de tsunami

Los organismos de emergencia continúan evaluando los daños ocasionados por el sismo, mientras avanzan las labores de búsqueda de personas desaparecidas y la atención de los afectados.

Además, el terremoto ha sido seguido por una intensa actividad sísmica. Según los reportes oficiales, se han registrado más de 130 réplicas, algunas de ellas con magnitudes de hasta 6,7, lo que mantiene en alerta a las zonas afectadas.

Las autoridades han pedido la evacuación de las zonas mas próximas a las costas.

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FUENTE: EFE