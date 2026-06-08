Océanos saludables, planeta saludable: la importancia de cuidar los mares

El Día Mundial de los Océanos se conmemora cada 8 de junio para destacar la importancia de estos ecosistemas para la vida en el planeta y promover acciones que contribuyan a su conservación.

Según explicó Jorge Jaén, jefe de Ordenamiento de Costas y Mares, esta fecha tiene sus orígenes en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 y posteriormente fue reconocida oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2008.

"Panamá no deja pasar esta fecha debido a nuestra posición geográfica y la estrecha relación que mantenemos con el mar", destacó el funcionario.

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Día Mundial de los Océanos: expertos destacan su papel para la vida

Los océanos cubren más del 70 % de la superficie terrestre y generan una parte significativa del oxígeno que respiran los seres humanos. Además, albergan una gran diversidad de especies marinas y desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima.

Las autoridades también advirtieron sobre los desafíos que enfrentan los ecosistemas marinos, especialmente la contaminación por desechos plásticos. Cada año, millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, afectando la vida marina y el equilibrio ambiental.

En ese sentido, el llamado durante esta conmemoración es a fortalecer las acciones de conservación, reducir el uso de plásticos de un solo uso y fomentar prácticas responsables que contribuyan a la protección de los mares para las futuras generaciones.