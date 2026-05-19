Francia refuerza la vigilancia en la isla de Mayotte ante la epidemia de ébola en Congo

Punto de control sanitario contra el ébola en la RDC en una imagen de archivo.

El Gobierno francés anunció este martes el refuerzo de la vigilancia sanitaria en la isla de Mayotte, territorio galo del océano Índico situado entre Mozambique y Madagascar, ante la epidemia de ébola decretada en la República Democrática del Congo (RDC).

"Dada la situación geográfica de Mayotte y aunque el riesgo de introducción en el territorio es considerado como muy débil por los modelos epidemiológicos, el Gobierno ha puesto en alerta a los servicios sanitarios y reforzado la vigilancia sanitaria", indicó el Ejecutivo en un comunicado.

Las medidas incluyen la puesta en marcha unidades y protocolos de atención a posibles casos positivos que puedan darse en el archipíelago, al que llegan numerosos inmigrantes procedentes de territorios cercanos.

Además, ordenó el refuerzo de los controles de las entradas de personas procedentes de Sudáfrica, de los países de la región de los Grandes Lagos o del vecino archipiélago de Comores.

El Ejecutivo francés también pidió retrasar los viajes a la RDC y Uganda y a extremar las precauciones sanitarias para quienes no puedan hacerlo.

Considerada ya epidemia por la OMS, el foco se ha declarado en dos regiones congoleñas y también en Uganda, identificado con la variante Bundibugyo, que se trasmite únicamente por contactos muy directos y cuya tasa de letalidad está entre el 40 y el 50 %.

FUENTE: EFE