Estados Unidos y Corea del Norte: Trump confirma nuevos contactos.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, reveló que ha mantenido comunicaciones con el líder norcoreano Kim Jong-un, aunque evitó ofrecer detalles sobre las conversaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes haber sostenido contactos con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, con quien aseguró mantener una “muy buena relación”.

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Durante declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, tras regresar de una visita oficial a China, Trump respondió afirmativamente cuando se le preguntó si había hablado recientemente con Kim, aunque se negó a precisar cuántas veces o cuáles fueron los temas abordados.

“No importa, no les voy a hablar de eso”, expresó el mandatario estadounidense.

Presidente de Estados Unidos habló sobre Corea del Norte con Xi Jinping

El presidente también señaló que conversó sobre el líder norcoreano con Xi Jinping durante su reunión en Pekín.

Trump insistió en que Kim Jong-un “ha sido respetuoso” con Estados Unidos y reiteró la relación cercana que ambos mantienen desde sus históricos encuentros diplomáticos. “Tengo una muy buena relación con Kim Jong-un. Es bastante discreta”, añadió.

Durante su primer mandato presidencial, Donald Trump y Kim Jong-un se reunieron en tres ocasiones entre 2018 y 2019. Uno de los momentos más recordados ocurrió en la zona desmilitarizada de la península coreana, donde ambos protagonizaron un histórico apretón de manos.

Sin embargo, las conversaciones no lograron concretar un acuerdo definitivo sobre la desnuclearización de Corea del Norte.

Tensiones y armas nucleares

Las declaraciones de Trump surgen meses después de que Kim acusara a Washington de promover “actos de terrorismo y agresión patrocinados por el Estado”.

En marzo pasado, el líder norcoreano defendió nuevamente la permanencia del programa nuclear de su país, asegurando que la situación internacional demostraba que fue correcta la decisión de conservar sus armas nucleares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2055293982104584281&partner=&hide_thread=false El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes haber mantenido comunicaciones con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, con quien mantiene una "muy buena relación", aunque se negó a detallar sobre la naturaleza de esos contactos y los temas tratados.



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FUENTE: EFE