Fechas de pago PASE-U y Concurso General de Becas 2026: lo que debes saber

El IFARHU informó que el desembolso correspondiente al programa PASE-U 2026 podría iniciar entre finales de junio y principios de julio, mientras avanza la implementación del nuevo sistema digital de pagos impulsado por la entidad.
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Pago del PASE-U 2026 podría iniciar pronto
El funcionario detalló que la entidad ya alcanzó un acuerdo con una institución bancaria para implementar pagos mediante tarjeta y transferencias bancarias.
Según el IFARHU, este nuevo sistema forma parte del proceso de modernización de los programas estudiantiles para agilizar pagos y mejorar la administración de beneficios.
IFARHU implementará nueva tarjeta de pago
Godoy explicó además que la institución trabaja en una tarjeta tipo Mastercard que permitirá centralizar distintos beneficios estudiantiles.
Con este mecanismo, los acudientes podrán recibir en una sola tarjeta:
- Pagos del PASE-U
- Becas
- Seguro educativo
El IFARHU indicó que inicialmente el sistema será aplicado mediante escuelas pilotos para validar el flujo correcto de información antes de extenderlo a nivel nacional.
¿Qué se sabe del Concurso General de Becas 2026?
Hasta el momento, el IFARHU no ha anunciado oficialmente las fechas del Concurso General de Becas 2026, aunque la entidad mantiene activos los procesos de reorganización y modernización de los programas de ayuda estudiantil.
Las autoridades recomendaron a estudiantes y acudientes mantenerse atentos a los canales oficiales del IFARHU para próximas convocatorias, pagos y actualizaciones relacionadas con becas y beneficios educativos.