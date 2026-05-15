Fechas de pago PASE-U y Concurso General de Becas 2026: lo que debes saber

El IFARHU informó que el desembolso correspondiente al programa PASE-U 2026 podría iniciar entre finales de junio y principios de julio, mientras avanza la implementación del nuevo sistema digital de pagos impulsado por la entidad.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que actualmente se desarrolla una fase logística y de validación para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo mecanismo de desembolso.

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“En la medida en que podamos superar eso empezamos con un plan piloto para validar que la información fluya de manera correcta y posteriormente continuaremos con los próximos pagos y posiblemente a finales de junio e inicio de julio iniciar con el desembolso”, indicó Godoy. “En la medida en que podamos superar eso empezamos con un plan piloto para validar que la información fluya de manera correcta y posteriormente continuaremos con los próximos pagos y posiblemente a finales de junio e inicio de julio iniciar con el desembolso”, indicó Godoy.

Pago del PASE-U 2026 podría iniciar pronto

IFARHU cambia pago del PASE-U - Director - Carlos Godoy TReporta

El funcionario detalló que la entidad ya alcanzó un acuerdo con una institución bancaria para implementar pagos mediante tarjeta y transferencias bancarias.

“Hicimos un acuerdo con una entidad bancaria y estamos en la fase de refrende y una vez que se refrende aplicamos la logística para hacer el pago a través de la tarjeta y que nos podrá permitir hacer ambos desembolsos de manera simultánea”, señaló. “Hicimos un acuerdo con una entidad bancaria y estamos en la fase de refrende y una vez que se refrende aplicamos la logística para hacer el pago a través de la tarjeta y que nos podrá permitir hacer ambos desembolsos de manera simultánea”, señaló.

Según el IFARHU, este nuevo sistema forma parte del proceso de modernización de los programas estudiantiles para agilizar pagos y mejorar la administración de beneficios.

IFARHU implementará nueva tarjeta de pago

Godoy explicó además que la institución trabaja en una tarjeta tipo Mastercard que permitirá centralizar distintos beneficios estudiantiles.

PAGO DEL PASE-U - IFARHU - TARJETA CLAVE SOCIAL Archivo

Con este mecanismo, los acudientes podrán recibir en una sola tarjeta:

Pagos del PASE-U

Becas

Seguro educativo

“Esto le permitirá, por ejemplo, a un acudiente de cinco estudiantes recibir todos los pagos en una sola tarjeta”, afirmó. “Esto le permitirá, por ejemplo, a un acudiente de cinco estudiantes recibir todos los pagos en una sola tarjeta”, afirmó.

El IFARHU indicó que inicialmente el sistema será aplicado mediante escuelas pilotos para validar el flujo correcto de información antes de extenderlo a nivel nacional.

¿Qué se sabe del Concurso General de Becas 2026?

Hasta el momento, el IFARHU no ha anunciado oficialmente las fechas del Concurso General de Becas 2026, aunque la entidad mantiene activos los procesos de reorganización y modernización de los programas de ayuda estudiantil.

Las autoridades recomendaron a estudiantes y acudientes mantenerse atentos a los canales oficiales del IFARHU para próximas convocatorias, pagos y actualizaciones relacionadas con becas y beneficios educativos.