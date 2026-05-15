ACODECO investiga comercio por presunta publicidad engañosa en venta de televisores

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) inició un proceso de investigación tras los incidentes registrados este jueves en un local comercial que anunciaba la venta de televisores a precios excepcionalmente bajos.
Además de la presunta publicidad engañosa, los agentes de la Acodeco levantaron actas por la ausencia de precios a la vista, lo cual constituye una vulneración al derecho fundamental del consumidor de recibir información clara sobre sus compras.
Una vez concluyan las investigaciones y se identifiquen formalmente todas las irregularidades, la autoridad procederá a determinar la sanción correspondiente conforme a la ley.