ACODECO investiga comercio por presunta publicidad engañosa en venta de televisores

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( ACODECO ) inició un proceso de investigación tras los incidentes registrados este jueves en un local comercial que anunciaba la venta de televisores a precios excepcionalmente bajos.

Gilberto Jaén, metrólogo de la institución, confirmó que tras la inspección se detectó una falta de veracidad publicitaria en diversos artículos disponibles en el establecimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2055264585364496492&partner=&hide_thread=false “No se puede hablar de sanción en montos como tal porque tenemos que esperar que la diligencia termine. La diligencia cuando termina denota de cuánto es la sanción que se le puede implantar a este tipo de eventos que uno ve en el comercio”, Gilberto Jaén, Metrólogo de… pic.twitter.com/7WiTKnokwX — Telemetro Reporta (@TReporta) May 15, 2026

Además de la presunta publicidad engañosa, los agentes de la Acodeco levantaron actas por la ausencia de precios a la vista, lo cual constituye una vulneración al derecho fundamental del consumidor de recibir información clara sobre sus compras.

Una vez concluyan las investigaciones y se identifiquen formalmente todas las irregularidades, la autoridad procederá a determinar la sanción correspondiente conforme a la ley.