PANAMÁ Nacionales -  15 de mayo de 2026 - 07:45

ACODECO investiga comercio por presunta publicidad engañosa en venta de televisores

La ACODECO confirmó que tras la inspección se detectó una falta de veracidad publicitaria en diversos artículos disponibles.

ACODECO investiga comercio por venta de televisores.

ACODECO investiga comercio por venta de televisores.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) inició un proceso de investigación tras los incidentes registrados este jueves en un local comercial que anunciaba la venta de televisores a precios excepcionalmente bajos.

Gilberto Jaén, metrólogo de la institución, confirmó que tras la inspección se detectó una falta de veracidad publicitaria en diversos artículos disponibles en el establecimiento.

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Además de la presunta publicidad engañosa, los agentes de la Acodeco levantaron actas por la ausencia de precios a la vista, lo cual constituye una vulneración al derecho fundamental del consumidor de recibir información clara sobre sus compras.

Una vez concluyan las investigaciones y se identifiquen formalmente todas las irregularidades, la autoridad procederá a determinar la sanción correspondiente conforme a la ley.

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