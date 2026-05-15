Panamá Nacionales -  15 de mayo de 2026 - 07:20

INADEH abre inscripciones para programa de capacitación portuaria

El INADEH informó que los interesados en inscribirse deberán ser egresados del Instituto Nacional y el Colegio de Artes y Oficios o el Instituto Profesional.

Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de inscripciones para su Programa Integral de Capacitación Portuaria, dirigido a jóvenes interesados en el sector logístico.

Requisitos de participación del programa

  • Edad: Tener entre 18 y 19 años.

  • Excelencia académica: Contar con un promedio mínimo de 3.5.

  • Documentación: Presentar récord policivo vigente.

  • Formación previa: Ser egresado del Instituto Nacional, el Colegio de Artes y Oficios o el Instituto Profesional y Técnico (IPT) de La Chorrera.

Información clave

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de mayo. Los aspirantes deben presentarse personalmente en la sede del INADEH ubicada en Panamá Pacífico.

