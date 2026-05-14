Alcaldía de Panamá inicia validación del pago de prima de antigüedad

La Alcaldía de Panamá anunció el inicio de un proceso institucional de identificación, revisión y validación de los datos relacionados con el pago de la prima de antigüedad, dirigido específicamente a exfuncionarios de la comuna capitalina.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia administrativa y financiera impulsada por la actual gestión para atender, de manera progresiva, este derecho laboral que ha sido una demanda constante de los antiguos colaboradores municipales.

La administración municipal subrayó que el abordaje de este tema se realiza de forma integral y ordenada, abarcando obligaciones pendientes que datan desde el año 2014. Con esto, se busca dar respuesta a casos que no fueron resueltos por administraciones anteriores.

La entidad reiteró su compromiso de llevar a cabo este proceso con total transparencia, garantizando una atención adecuada tanto a los exfuncionarios como a sus familiares que mantienen trámites vigentes relacionados con esta prestación monetaria.