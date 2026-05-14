Alcaldía de Panamá inicia validación del pago de prima de antigüedad

La Alcaldía de Panamá anunció el inicio de un proceso institucional de identificación, revisión y validación de los datos relacionados con el pago de la prima de antigüedad, dirigido específicamente a exfuncionarios de la comuna capitalina.
La administración municipal subrayó que el abordaje de este tema se realiza de forma integral y ordenada, abarcando obligaciones pendientes que datan desde el año 2014. Con esto, se busca dar respuesta a casos que no fueron resueltos por administraciones anteriores.
La entidad reiteró su compromiso de llevar a cabo este proceso con total transparencia, garantizando una atención adecuada tanto a los exfuncionarios como a sus familiares que mantienen trámites vigentes relacionados con esta prestación monetaria.