¿Sin placa ni calcomanía? Alcalde Mayer explica cómo solicitar el salvoconducto temporal

La Alcaldía de Panamá mantiene habilitado el salvoconducto temporal para conductores con placas vencidas y calcomanía, debido a la suspensión en la entrega de nuevas matrículas vehiculares a nivel nacional.

La medida continuará vigente mientras la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre espera el refrendo de la Contraloría General de la República para avanzar con la confección y distribución de placas.

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Certificado por placa con vigencia de seis meses

De acuerdo con el alcalde Mayer Mizrachi, el salvoconducto permite circular legalmente y tiene una vigencia de seis meses contados desde la fecha de vencimiento de la placa del vehículo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mayer/status/2054714485856763970?s=20&partner=&hide_thread=false NO HAY PLACA?! pic.twitter.com/mInx0a8FH3 — Mayer Mizrachi (@Mayer) May 14, 2026

Actualmente, las autoridades solo mantienen la entrega de placas para autos nuevos, mientras se normaliza el suministro para el resto del parque vehicular.

Alcaldía de Panamá: ¿Cómo solicitar el salvoconducto temporal?

Para obtener el permiso, los conductores deben ingresar a la plataforma digital de la Alcaldía y seguir los siguientes pasos:

Registrarse con número de contribuyente y correo electrónico.

Iniciar sesión en el sistema.

Seleccionar la opción “vehículos”.

Hacer clic en “salvoconducto temporal”.

Completar los datos solicitados, incluyendo número de WhatsApp.

Seleccionar el vehículo correspondiente en caso de tener varios autos.

Enviar la solicitud.

El alcalde Mayer Mizrachi explicó que se espera que a mediados de año se normalice la entrega de placas vehiculares, una vez la ATTT complete los procesos administrativos correspondientes.

La Alcaldía indicó además que anunciará progresivamente la entrega de placas atrasadas conforme reciba los lotes pendientes.