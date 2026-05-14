Concurso General de Becas: recepción de documentos del viernes 15 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el viernes 15 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Panamá y Veraguas.
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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 15 de mayo
Provincia de Panamá
Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Ancón
- Balboa - La Esmeralda, Pedro Gonzales, La Guinea, Saboga y San Miguel
Provincia de Veraguas
Terrenos de la Feria de Soná: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
Distrito de Soná
- Trinchera
- Hicaco
- Bahía Honda
Distrito de Río de Jesús
- Las Huacas
- Utira
- Río de Jesús
- Los Catillos
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.