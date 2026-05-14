Concurso General de Becas: recepción de documentos del viernes 15 de mayo

Concurso General de Becas: recepción de documentos.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el viernes 15 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Panamá y Veraguas.

Le puede interesar: Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 11 al 15 de mayo

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 15 de mayo

Provincia de Panamá

Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Ancón

Balboa - La Esmeralda, Pedro Gonzales, La Guinea, Saboga y San Miguel

Provincia de Veraguas

Terrenos de la Feria de Soná: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Distrito de Soná

Trinchera

Hicaco

Bahía Honda

Distrito de Río de Jesús

Las Huacas

Utira

Río de Jesús

Los Catillos

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.