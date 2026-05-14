Panamá Nacionales -  14 de mayo de 2026 - 15:23

Concurso General de Becas: recepción de documentos del viernes 15 de mayo

La recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 se concentrará en las provincias de Panamá y Veraguas.

Concurso General de Becas: recepción de documentos. 

Concurso General de Becas: recepción de documentos. 

María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el viernes 15 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Panamá y Veraguas.

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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 15 de mayo

Provincia de Panamá

Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

  • Ancón
  • Balboa - La Esmeralda, Pedro Gonzales, La Guinea, Saboga y San Miguel

Provincia de Veraguas

Terrenos de la Feria de Soná: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Distrito de Soná

  • Trinchera
  • Hicaco
  • Bahía Honda

Distrito de Río de Jesús

  • Las Huacas
  • Utira
  • Río de Jesús
  • Los Catillos

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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