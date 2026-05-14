Trump Mobile lanza el teléfono T1: así es el nuevo celular dorado de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta en X el lanzamiento del nuevo teléfono T1 de Trump Mobile, un dispositivo Android de lujo que lleva la marca Trump. Según la publicación realizada por el mandatario, el teléfono tendrá un precio de 499 dólares y contará con un diseño dorado característico de la marca.
Te puede interesar: WhatsApp lanza Incognito Chat con Meta AI: así funcionarán las conversaciones privadas
Donald Trump anuncia el lanzamiento del nuevo teléfono T1
El lanzamiento del T1 forma parte de la expansión comercial de Trump Mobile dentro del mercado tecnológico y de telecomunicaciones en Estados Unidos.
La publicación generó reacciones inmediatas en redes sociales debido a la combinación entre política, tecnología y mercadeo de marca personal impulsada por el presidente estadounidense.
Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la fecha oficial de distribución ni los mercados internacionales donde estará disponible el nuevo dispositivo.