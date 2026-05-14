Trump Mobile lanza el teléfono T1: así es el nuevo celular dorado de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció a través de su cuenta en X el lanzamiento del nuevo teléfono T1 de Trump Mobile, un dispositivo Android de lujo que lleva la marca Trump. Según la publicación realizada por el mandatario, el teléfono tendrá un precio de 499 dólares y contará con un diseño dorado característico de la marca.

El dispositivo incluirá un procesador Snapdragon de la serie 7, además de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Trump también destacó que el equipo incorporará un sistema de cámaras triples de 50 megapíxeles orientado a fotografía y video móvil.

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Donald Trump anuncia el lanzamiento del nuevo teléfono T1

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$499 gold Android phone with Trump branding, Snapdragon 7-series chip, 12GB RAM, 512GB storage, and a 50MP triple camera setup. pic.twitter.com/a6lyVlCRqT — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 14, 2026

El lanzamiento del T1 forma parte de la expansión comercial de Trump Mobile dentro del mercado tecnológico y de telecomunicaciones en Estados Unidos.

La publicación generó reacciones inmediatas en redes sociales debido a la combinación entre política, tecnología y mercadeo de marca personal impulsada por el presidente estadounidense.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la fecha oficial de distribución ni los mercados internacionales donde estará disponible el nuevo dispositivo.