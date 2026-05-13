El SOP cambia de nombre a PMOS: Te contamos que significa

El Síndrome de Ovario Poliquístico, mayormente conocido como SOP, cambiará oficialmente de nombre a Síndrome Metabólico Poliendocrino Ovárico (PMOS, por sus siglas en inglés).
Puede leer: Detallan seguimiento que se le da a los contactos de dos casos importados de sarampión
El cambio de nombre busca hacer justicia a los múltiples padecimientos que enfrentan las pacientes, ya que el trastorno no solo afecta los ovarios, sino también distintos procesos hormonales, metabólicos y endocrinos del cuerpo.
PMOS: el nuevo nombre del síndrome de ovario poliquístico
Especialistas consideran que el nuevo término permite describir de manera más precisa el impacto integral de la enfermedad, que puede incluir:
- Alteraciones hormonales
- Problemas metabólicos
- Resistencia a la insulina
- Aumento de peso
- Acné
- Caída del cabello
- Problemas de fertilidad
- Irregularidades menstruales
Según los datos compartidos, este síndrome afecta a millones de mujeres a nivel mundial y continúa siendo una de las condiciones hormonales más comunes en mujeres en edad reproductiva.
El nuevo nombre PMOS busca además aumentar la visibilidad sobre la complejidad de esta condición y promover diagnósticos más integrales y tratamientos personalizados.