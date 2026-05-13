El SOP cambia de nombre a PMOS: Te contamos que significa

Cambian nombre del SOP para reflejar mejor sus efectos.

El Síndrome de Ovario Poliquístico, mayormente conocido como SOP, cambiará oficialmente de nombre a Síndrome Metabólico Poliendocrino Ovárico (PMOS, por sus siglas en inglés).

La información fue revelada en The Lancet y representa un paso importante en la comprensión de esta condición que afecta a millones de mujeres en el mundo.

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El cambio de nombre busca hacer justicia a los múltiples padecimientos que enfrentan las pacientes, ya que el trastorno no solo afecta los ovarios, sino también distintos procesos hormonales, metabólicos y endocrinos del cuerpo.

PMOS: el nuevo nombre del síndrome de ovario poliquístico

Especialistas consideran que el nuevo término permite describir de manera más precisa el impacto integral de la enfermedad, que puede incluir:

Alteraciones hormonales

Problemas metabólicos

Resistencia a la insulina

Aumento de peso

Acné

Caída del cabello

Problemas de fertilidad

Irregularidades menstruales

Según los datos compartidos, este síndrome afecta a millones de mujeres a nivel mundial y continúa siendo una de las condiciones hormonales más comunes en mujeres en edad reproductiva.

El nuevo nombre PMOS busca además aumentar la visibilidad sobre la complejidad de esta condición y promover diagnósticos más integrales y tratamientos personalizados.