Salud Salud y Bienestar -  13 de mayo de 2026 - 11:07

El SOP cambia de nombre a PMOS: Te contamos que significa

El conocido Síndrome de Ovario Poliquístico tendrá un nuevo nombre tras una actualización presentada en The Lancet.

Cambian nombre del SOP para reflejar mejor sus efectos. 

Cambian nombre del SOP para reflejar mejor sus efectos. 

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María Hernández
Por María Hernández

El Síndrome de Ovario Poliquístico, mayormente conocido como SOP, cambiará oficialmente de nombre a Síndrome Metabólico Poliendocrino Ovárico (PMOS, por sus siglas en inglés).

La información fue revelada en The Lancet y representa un paso importante en la comprensión de esta condición que afecta a millones de mujeres en el mundo.

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El cambio de nombre busca hacer justicia a los múltiples padecimientos que enfrentan las pacientes, ya que el trastorno no solo afecta los ovarios, sino también distintos procesos hormonales, metabólicos y endocrinos del cuerpo.

PMOS: el nuevo nombre del síndrome de ovario poliquístico

Especialistas consideran que el nuevo término permite describir de manera más precisa el impacto integral de la enfermedad, que puede incluir:

  • Alteraciones hormonales
  • Problemas metabólicos
  • Resistencia a la insulina
  • Aumento de peso
  • Acné
  • Caída del cabello
  • Problemas de fertilidad
  • Irregularidades menstruales

Según los datos compartidos, este síndrome afecta a millones de mujeres a nivel mundial y continúa siendo una de las condiciones hormonales más comunes en mujeres en edad reproductiva.

El nuevo nombre PMOS busca además aumentar la visibilidad sobre la complejidad de esta condición y promover diagnósticos más integrales y tratamientos personalizados.

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