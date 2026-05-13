¿La licencia digital podrá sustituir la física en Panamá? Esto explicó la ATTT

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) aclaró que la próxima habilitación de la licencia de conducir digital no reemplaza al documento físico, el cual seguirá siendo obligatorio para todos los conductores en el territorio nacional.

Esta iniciativa busca modernizar el sistema de documentación en Panamá, facilitando el porte de la identificación desde dispositivos móviles. Se recomienda a la ciudadanía conocer los lineamientos oficiales antes de iniciar el trámite.

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Antes de realizar el trámite, es importante que usted conozca los lineamientos establecidos por las autoridades.

Datos importantes sobre la licencia digital en Panamá

Costo accesible: Se estima que el valor del documento digital oscilará entre B/. 6.00 y B/. 8.00 .

Trámite en línea: La solicitud se habilitará próximamente a través del portal web oficial que disponga la ATTT.

Vigencia: El documento digital contará con el mismo periodo de validez que la licencia física del usuario.

Emisión y disponibilidad de la licencia de conducir digital

La emisión de este documento ya ha sido oficializada en la Gaceta Oficial y cuenta con la aprobación del Estado. Actualmente, el proyecto se encuentra en su fase final de desarrollo técnico para ser implementado a nivel nacional, con un costo menor al del formato físico.

Aunque la fecha exacta para el inicio de las solicitudes aún no ha sido confirmada, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la ATTT en las próximas semanas.