IDAAN inició su plan de reparación de fugas y válvulas en todo el país

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) inició la ejecución de un plan nacional de mantenimiento de la red de agua potable que contempla la reparación de fugas y el reemplazo de válvulas deterioradas en distintos puntos del país.

El director del IDAAN, Antonio Tercero González, explicó que las acciones forman parte de las medidas a corto plazo para optimizar el suministro de agua potable en Panamá.

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IDAAN fugas de agua: Reparaciones se realizarán cada 15 días

Según detalló la entidad, las primeras jornadas comenzaron esta semana en la región metropolitana y se desarrollarán cada 15 días en comunidades con mayor cantidad de reportes de fugas.

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El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para reportar escapes de agua a través de:

La línea 311

Redes sociales del IDAAN

Personal de la institución

Buscan estabilizar el suministro de agua

El director del IDAAN indicó que las reparaciones ya han permitido estabilizar parcialmente el suministro en algunos sectores de la ciudad capital.

Además de la reparación de fugas, el plan contempla:

Habilitación y perforación de pozos

Rehabilitación y ampliación de potabilizadoras

Desarrollo de sistemas de distribución y almacenamiento

Reestructuración de tanques de reserva

Nuevos proyectos de agua potable

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054537953007784201?s=20&partner=&hide_thread=false “Nosotros estamos trabajando en la planta de Howard, pero tenemos una situación real inmediata que es el suministro de agua en sectores donde no llega el servicio producto de muchas condiciones, redes antiguas, abestos cemento, redes mal ubicadas, el crecimiento exponencial de la… pic.twitter.com/biVgui7o1e — Telemetro Reporta (@TReporta) May 13, 2026

A largo plazo, el IDAAN adelantó que se realizarán estudios para reubicar tomas de agua hacia puntos más seguros y confiables, además de construir nuevas plantas potabilizadoras.

La entidad también informó que este jueves será inaugurado el Anillo Hidráulico Norte, proyecto que beneficiará con agua potable a comunidades como:

Guarumal

Mocambo Arriba

Villa Cárdenas

Trabajos en Azuero y Veraguas

En la provincia de Los Santos, el IDAAN ejecutó adecuaciones en la toma de agua de la Planta Potabilizadora Rufina Alfaro, incluyendo dragados, mejoras de motores bomba y habilitación de sistemas de telemetría.

Mientras tanto, en la planta Roberto Reyna de Chitré se instalarán nuevos filtros y próximamente será licitada la rehabilitación y ampliación de la planta para aumentar la producción de agua de 8 a 15 millones de galones diarios.

En Veraguas, el director explicó que también avanzan trabajos para mejorar el suministro en Atalaya mediante rehabilitación de pozos y adecuaciones eléctricas.