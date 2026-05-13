Defensa del Contralor Flores niega irrupción en diligencia del Ministerio Público

El abogado Juan Antonio Kuan, representante del contralor general Anel Flores , aseguró este martes que su defendido actuó conforme a sus funciones institucionales luego de la denuncia penal presentada en su contra por una diligencia realizada por el Ministerio Público en la Contraloría General de la República.

Durante una conferencia de prensa, Kuan rechazó que el contralor haya irrumpido en las actuaciones desarrolladas por la Fiscalía Anticorrupción y sostuvo que la intervención se dio debido a que, según explicó, no existió una notificación previa sobre las diligencias efectuadas dentro de la entidad.

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Defensa: Contralor no irrumpió en las diligencias

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“No hubo ningún tipo de irrupción”, manifestó el abogado, quien señaló que Flores de La Lastra acudió “de manera oportuna” a atender a los fiscales dentro de las instalaciones de la Contraloría.

Según la defensa, la Contraloría General de la República tiene protocolos internos que deben cumplirse cuando funcionarios son objeto de investigaciones o cuestionamientos. En ese sentido, indicó que el contralor decidió intervenir luego de considerar que no se estaban siguiendo los procedimientos correspondientes durante las entrevistas realizadas a dos funcionarias de la institución.

Rol de la Corte Suprema de Justicia en investigación contra el Contralor

Kuan explicó además que el caso se mantiene en una etapa preliminar y será el Ministerio Público el encargado de determinar si existió o no la comisión de algún delito. Añadió que, por tratarse del contralor general, la competencia para conocer el proceso corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054587693779038659?s=20&partner=&hide_thread=false Abogados del contralor general de la República, Anel Flores, ofrecieron una conferencia de prensa este miércoles sobre la investigación que enfrenta el funcionario por haber ingresado a la Fiscalía Superior Anticorrupción el pasado 9 de abril mientras realizaban entrevistas a… pic.twitter.com/BijK4qOROt — Telemetro Reporta (@TReporta) May 13, 2026

El equipo legal también sostuvo que las auditoras entrevistadas por los fiscales manifestaron sentirse señaladas o acusadas durante el interrogatorio, por lo que recalcaron que toda persona tiene derecho a solicitar acompañamiento legal durante este tipo de actuaciones.

“Las funcionarias tienen muchos años dentro de la Contraloría”, expresó Kuan, quien reiteró que, a juicio de la defensa, el contralor “no ha cometido ningún hecho punible” y que mantiene disposición de colaborar con las investigaciones para esclarecer los hechos.