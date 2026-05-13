Defensa del Contralor Flores niega irrupción en diligencia del Ministerio Público

El abogado Juan Antonio Kuan, representante del contralor general Anel Flores, aseguró este martes que su defendido actuó conforme a sus funciones institucionales luego de la denuncia penal presentada en su contra por una diligencia realizada por el Ministerio Público en la Contraloría General de la República.
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Defensa: Contralor no irrumpió en las diligencias
“No hubo ningún tipo de irrupción”, manifestó el abogado, quien señaló que Flores de La Lastra acudió “de manera oportuna” a atender a los fiscales dentro de las instalaciones de la Contraloría.
Según la defensa, la Contraloría General de la República tiene protocolos internos que deben cumplirse cuando funcionarios son objeto de investigaciones o cuestionamientos. En ese sentido, indicó que el contralor decidió intervenir luego de considerar que no se estaban siguiendo los procedimientos correspondientes durante las entrevistas realizadas a dos funcionarias de la institución.
Rol de la Corte Suprema de Justicia en investigación contra el Contralor
Kuan explicó además que el caso se mantiene en una etapa preliminar y será el Ministerio Público el encargado de determinar si existió o no la comisión de algún delito. Añadió que, por tratarse del contralor general, la competencia para conocer el proceso corresponde a la Corte Suprema de Justicia.
El equipo legal también sostuvo que las auditoras entrevistadas por los fiscales manifestaron sentirse señaladas o acusadas durante el interrogatorio, por lo que recalcaron que toda persona tiene derecho a solicitar acompañamiento legal durante este tipo de actuaciones.
“Las funcionarias tienen muchos años dentro de la Contraloría”, expresó Kuan, quien reiteró que, a juicio de la defensa, el contralor “no ha cometido ningún hecho punible” y que mantiene disposición de colaborar con las investigaciones para esclarecer los hechos.