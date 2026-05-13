Diputado Richards exige respuestas sobre atención de pacientes del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos

El diputado Betserai Richards denunció, a través de un video, que la Caja de Seguro Social (CSS) intenta "ocultar la verdad" sobre el estado del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos. Según Richards, el centro presenta inestabilidad en su estructura externa y reportó casos de pacientes con fracturas que superan los 30 días sin recibir intervención quirúrgica.

Ante esto, exigió al director de la entidad, Dino Mon, declaraciones claras sobre el estado de la infraestructura y la atención médica.

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Por su parte, la CSS aclaró mediante un comunicado que la solución integral no es inmediata debido a la complejidad de los protocolos de seguridad para traslados.

Debido a una avería en el sistema de climatización del hospital, se anunció el traslado de las intervenciones electivas programadas para esta semana. Los pacientes hospitalizados que requieran cirugía serán remitidos a la Ciudad de la Salud para garantizar la continuidad de su atención.

La institución atribuyó el deterioro actual a la falta de mantenimiento de administraciones pasadas, aunque aseguró que las cirugías de urgencia, cesáreas y procedimientos ginecobstétricos se mantienen con regularidad.