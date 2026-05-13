Instagram lanza Instants: fotos temporales que no pueden ser capturadas en pantalla

La red social Instagram anunció el lanzamiento de “Instants”, una nueva función diseñada para compartir fotos privadas y temporales entre amigos cercanos y seguidores mutuos dentro de la plataforma.

Según detalló la aplicación propiedad de Meta, los Instants permitirán enviar imágenes no editables que desaparecerán luego de ser vistas o después de 24 horas desde su publicación.

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La compañía indicó además que las fotos compartidas mediante esta herramienta no podrán ser capturadas en pantalla por otros usuarios, reforzando así el enfoque de privacidad y contenido efímero dentro de la red social.

Instagram presentó Instants, una nueva función para compartir fotos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PopBase/status/2054592547775791322?s=20&partner=&hide_thread=false Instagram has unveiled Instants.



The new feature allows users to share uneditable photos with their close friends and mutual followers. Instants disappear after being seen, (and after 24 hours), and cannot be screenshotted by others. pic.twitter.com/ft7xqxa8O9 — Pop Base (@PopBase) May 13, 2026

Con esta actualización, Instagram busca fortalecer las interacciones más personales y espontáneas entre usuarios, siguiendo la tendencia de plataformas que apuestan por contenido temporal y conversaciones privadas.

La nueva función también apunta a reducir la presión asociada a las publicaciones tradicionales editadas o permanentes, ofreciendo una experiencia más natural y exclusiva entre grupos limitados de personas.

Aunque la plataforma no precisó la fecha exacta de disponibilidad global, Instants comenzará a implementarse progresivamente para los usuarios de Instagram en las próximas actualizaciones de la aplicación.