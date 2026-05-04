Panamá Nacionales -

Cuenta de Instagram de la Contraloría sufrió un nuevo ataque cibernéticos

La Contraloría General de la República comunicó que este domingo la cuenta oficial de Instagram de la institución fue objeto de una nueva vulneración, que consistió en la eliminación de todas las publicaciones. Ante estos ataques cibernéticos a cuentas estatales, Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, recomendó no abrir vínculos ni descargar aplicaciones, imágenes o vídeos de personas desconocidas, ya que pueden convertirse en puerta de entrada a una vulneración.