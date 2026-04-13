Hackean cuenta de Instagram de la Contraloría de Panamá

La Contraloría General de la República informó que su cuenta oficial de Instagram fue vulnerada por terceros ajenos a la institución.

Según el comunicado, el incidente fue detectado hace aproximadamente 20 minutos, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

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Contraloría activa medidas para recuperar la cuenta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043651988194300264?s=20&partner=&hide_thread=false La Contraloría informó que su cuenta oficial de Instagram fue vulnerada por terceros la noche de este domingo.



Señaló que el equipo informático de la entidad trabaja para recuperar el control total del perfil y determinar el alcance del incidente. pic.twitter.com/aJKW1X9iRu — Telemetro Reporta (@TReporta) April 13, 2026

La entidad detalló que su equipo de informática trabaja para:

Restablecer el acceso

Recuperar el control total de la cuenta

Determinar el alcance del incidente

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el tipo de vulneración, pero indicaron que continúan las labores técnicas para esclarecer lo ocurrido.