Panamá Nacionales -  13 de abril de 2026 - 08:34

Hackean cuenta de Instagram de la Contraloría de Panamá

La Contraloría de Panamá informó que su cuenta de Instagram fue hackeada. Activaron protocolos para recuperar el control.

Hackean cuenta de Instagram de la Contraloría

Hackean cuenta de Instagram de la Contraloría

Contraloría General

Según el comunicado, el incidente fue detectado hace aproximadamente 20 minutos, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

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Contraloría activa medidas para recuperar la cuenta

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La entidad detalló que su equipo de informática trabaja para:

  • Restablecer el acceso
  • Recuperar el control total de la cuenta
  • Determinar el alcance del incidente

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el tipo de vulneración, pero indicaron que continúan las labores técnicas para esclarecer lo ocurrido.

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