Hackean cuenta de Instagram de la Contraloría de Panamá

La Contraloría General de la República informó que su cuenta oficial de Instagram fue vulnerada por terceros ajenos a la institución.
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Contraloría activa medidas para recuperar la cuenta
La entidad detalló que su equipo de informática trabaja para:
- Restablecer el acceso
- Recuperar el control total de la cuenta
- Determinar el alcance del incidente
Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el tipo de vulneración, pero indicaron que continúan las labores técnicas para esclarecer lo ocurrido.