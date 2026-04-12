CEPANIM: MEF habilitará quioscos para registro en abril y pide evitar información falsa

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que habilitará quioscos en sus sedes para facilitar el registro de beneficiarios del CEPANIM, en medio de la circulación de información falsa sobre este proceso.
Plataforma del CEPANIM se habilita en abril
Las autoridades informaron que la plataforma de registro estará disponible durante este mes de abril, permitiendo a beneficiarios y herederos completar el trámite de forma ordenada, progresiva y transparente.
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El llamado a la ciudadanía es a mantener la calma mientras se activa el sistema oficial.
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Pagos iniciarán en junio
El titular del MEF, Felipe Chapman, reiteró que los pagos del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) están previstos para iniciar a partir de junio.
El proceso se desarrollará conforme a un cronograma establecido, con desembolsos programados hacia mediados de año.
Quioscos para facilitar el registro
Como parte de las medidas de apoyo, el MEF habilitará quioscos en distintas sedes institucionales.
En estos puntos, personal capacitado brindará orientación a quienes tengan dificultades para realizar el registro en la plataforma digital.
Recomendación a la población
El MEF insistió en que la ciudadanía debe informarse únicamente a través de sus canales oficiales, evitando caer en rumores o información no verificada que circula en redes sociales.
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