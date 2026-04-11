CEPANIM: fecha oficial de pago y métodos para agendar citas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que en junio comenzará el pago de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), conforme a lo establecido en la Ley 506.
Para facilitar el proceso, el MEF habilitará este mes un sitio web donde los beneficiarios podrán agendar sus citas de retiro.
Cómo verificar su derecho al CEPADEM:
Mientras se habilita la plataforma específica para el CEPANIM, los ciudadanos pueden seguir verificando su derecho al Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM) original mediante estos pasos:
- Acceda al portal oficial: Ingrese al sitio web https://www.mef.gob.pa/.
- Localice la sección de consulta: Diríjase al apartado de Documentos, haga clic en la opción Otros y seleccione la sección de Listado de CEPADEM.
- Agende su cita: Si se encuentra en el sistema, llame al teléfono 506-6100 para solicitar una cita y programar la fecha de retiro de su cheque.