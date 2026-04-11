CEPANIM: fecha oficial de pago y métodos para agendar citas

Aprobación de la ley del CEPANIM por el presidente José Raúl Mulino.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que en junio comenzará el pago de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ), conforme a lo establecido en la Ley 506.

Esta medida cumple con un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordena la devolución de los intereses moratorios por la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes entre 1983 y 2017.

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Para facilitar el proceso, el MEF habilitará este mes un sitio web donde los beneficiarios podrán agendar sus citas de retiro.

Cómo verificar su derecho al CEPADEM:

Mientras se habilita la plataforma específica para el CEPANIM, los ciudadanos pueden seguir verificando su derecho al Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM) original mediante estos pasos: