CEPANIM 2026: más de 400 mil jubilados recibirán el pago en junio

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que avanza en el desarrollo de la plataforma de registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM). Los desembolsos de este beneficio están programados para iniciar el próximo mes de junio de 2026.
Detalles del cálculo y beneficiarios del CEPANIM
- Base Legal: Según la Ley 506, el pago corresponde al 3 % de interés por un periodo de 34 años.
- Periodo cubierto: Abarca desde la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes de 1983 hasta la promulgación de la Ley 15 de 2017.
- Impacto Social: Se estima que 424,596 panameños recibirán este pago, lo que representa una inyección económica total de B/. 250 millones.
El MEF comunicará oportunamente la fecha de apertura de la plataforma digital para que los beneficiarios puedan validar su información y completar el registro necesario para el cobro.