CEPADEM y CEPANIM: MEF crea plataforma para reclamos de beneficiarios en Panamá

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que mantiene en desarrollo una nueva plataforma tecnológica destinada al ingreso de solicitudes de reclamo de los programas CEPADEM y CEPANIM.
Según la entidad, el sistema permitirá a los usuarios realizar sus trámites de forma más:
- Ágil
- Segura
- Transparente
MEF lanza plataforma para reclamos de CEPADEM y CEPANIM
La plataforma contará con:
- Base de datos segura
- Sistema completamente en línea
- Protección de la información de los usuarios
Este formulario electrónico facilitará el proceso de ingreso de solicitudes, evitando trámites presenciales innecesarios.
Canales de atención
Mientras la herramienta entra en funcionamiento, el MEF recordó que los ciudadanos pueden obtener información a través de:
- Call Center: 506-6100
- Correo: [email protected]