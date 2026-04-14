CEPADEM y CEPANIM: MEF crea plataforma para reclamos de beneficiarios en Panamá

Plataforma digital para reclamos de CEPADEM y CEPANIM

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que mantiene en desarrollo una nueva plataforma tecnológica destinada al ingreso de solicitudes de reclamo de los programas CEPADEM y CEPANIM .

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Según la entidad, el sistema permitirá a los usuarios realizar sus trámites de forma más:

Ágil

Segura

Transparente

“Estamos programando una nueva plataforma tecnológica para el ingreso de solicitudes de reclamo de CEPADEM y CEPANIM”, indicó el MEF. “Estamos programando una nueva plataforma tecnológica para el ingreso de solicitudes de reclamo de CEPADEM y CEPANIM”, indicó el MEF.

MEF lanza plataforma para reclamos de CEPADEM y CEPANIM

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La plataforma contará con:

Base de datos segura

Sistema completamente en línea

Protección de la información de los usuarios

Este formulario electrónico facilitará el proceso de ingreso de solicitudes, evitando trámites presenciales innecesarios.

Canales de atención

Mientras la herramienta entra en funcionamiento, el MEF recordó que los ciudadanos pueden obtener información a través de: