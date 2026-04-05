CEPANIM 2026: cómo verificar si tienes derecho a recibir el beneficio

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los jubilados interesados en conocer si tienen derecho a recibir el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora ( CEPANIM ) pueden realizar la consulta a través de la plataforma oficial del CEPADEM.

El MEF reiteró que el pago se efectuará únicamente a las personas confirmadas en el listado oficial para la entrega de su certificado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Mef_Pma/status/2026311547291648483&partner=&hide_thread=false La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, explicó que los certificados CEPADEM no tienen fecha de vencimiento, por lo que pueden ser reclamados en cualquier momento. Además, detalló que al retirarlos, los beneficiarios adquieren el derecho a recibir el CEPANIM,… pic.twitter.com/P4U2UqP2Nu — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) February 24, 2026

MEF habilitará plataforma de registro para el CEPANIM

El MEF anunció que durante este mes estará disponible la plataforma oficial para el registro del CEPANIM.

Esta medida se fundamenta en un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual ordena la devolución de los intereses moratorios relacionados con la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes entre los años 1983 y 2017.

Según el calendario oficial del MEF, se tiene previsto que los pagos inicien en julio de 2026. Este periodo permitirá consolidar el listado de todos los ciudadanos con derecho a este reclamo, garantizando que el proceso de desembolso sea ordenado y transparente.