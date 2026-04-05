Panamá Nacionales -  5 de abril de 2026 - 16:58

CEPANIM 2026: cómo verificar si tienes derecho a recibir el beneficio

El MEF anunció que durante este mes estará disponible la plataforma oficial para el registro del CEPANIM.

Cómo verificar si tienes derecho al CEPANIM.

Cómo verificar si tienes derecho al CEPANIM.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los jubilados interesados en conocer si tienen derecho a recibir el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) pueden realizar la consulta a través de la plataforma oficial del CEPADEM.

Pasos para verificar si es beneficiario del CEPADEM

  • Acceda al portal oficial: Ingrese al sitio web https://www.mef.gob.pa/.
  • Localice la sección de consulta: Diríjase al apartado de Documentos, haga clic en la opción Otros y seleccione la sección de Listado de CEPADEM.
  • Agende su cita: Si se encuentra en el sistema, llame al teléfono 506-6100 para solicitar una cita y programar la fecha de retiro de su cheque.

El MEF reiteró que el pago se efectuará únicamente a las personas confirmadas en el listado oficial para la entrega de su certificado.

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MEF habilitará plataforma de registro para el CEPANIM

El MEF anunció que durante este mes estará disponible la plataforma oficial para el registro del CEPANIM.

Esta medida se fundamenta en un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual ordena la devolución de los intereses moratorios relacionados con la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes entre los años 1983 y 2017.

Según el calendario oficial del MEF, se tiene previsto que los pagos inicien en julio de 2026. Este periodo permitirá consolidar el listado de todos los ciudadanos con derecho a este reclamo, garantizando que el proceso de desembolso sea ordenado y transparente.

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