CEPANIM 2026: cómo verificar si tienes derecho a recibir el beneficio

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los jubilados interesados en conocer si tienen derecho a recibir el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) pueden realizar la consulta a través de la plataforma oficial del CEPADEM.
MEF habilitará plataforma de registro para el CEPANIM
El MEF anunció que durante este mes estará disponible la plataforma oficial para el registro del CEPANIM.
Esta medida se fundamenta en un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual ordena la devolución de los intereses moratorios relacionados con la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes entre los años 1983 y 2017.
Según el calendario oficial del MEF, se tiene previsto que los pagos inicien en julio de 2026. Este periodo permitirá consolidar el listado de todos los ciudadanos con derecho a este reclamo, garantizando que el proceso de desembolso sea ordenado y transparente.