Aprueban créditos adicionales para el Cuerpo de Bomberos y el Instituto Gorgas

El Consejo de Gabinete autorizó dos resoluciones que aprueban créditos adicionales suplementarios a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) y del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), los cuales suman un total conjunto de más de B/. 13.6 millones.

Para el estamento de seguridad, se autorizó una partida por la suma de B/. 9,634,800.00. Estos fondos tienen la finalidad de fortalecer el presupuesto de funcionamiento e inversiones, permitiendo la atención de gastos prioritarios para el desarrollo óptimo de sus operaciones hasta la culminación del presente periodo fiscal. Esta operación financiera cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y con el informe de viabilidad y conveniencia de la Contraloría General de la República.

Por su parte, los recursos destinados al Instituto Conmemorativo Gorgas ascienden a B/. 4,011,545.00. Estos fondos son necesarios para hacer efectivo el pago correspondiente a la Adenda N.° 1 del Contrato N.° 014-2024, con el fin de cubrir los compromisos adquiridos por órdenes de cambio ejecutadas en el proyecto de infraestructura “Campus Gorgas, Fase 1”.

El proyecto consiste en un campus de investigación científica que abarca seis hectáreas y media. En su primera fase, contempla la construcción del edificio de investigación y administración, el cual albergará laboratorios especializados para el manejo de patógenos peligrosos.

Asimismo, el edificio contará con áreas de dormitorios para los científicos e investigadores, una facilidad logística que potenciará al Instituto Gorgas como un centro de referencia en investigación biomédica a nivel nacional y regional.