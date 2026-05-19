Asesinan a representante de Veladero de Tolé, Juan Ruperto De Gracia.

La noche de este lunes fue asesinado a tiros el representante del corregimiento de Veladero, en Tolé, provincia de Chiriquí, Juan Ruperto De Gracia, justo cuando llegaba a la residencia de su suegra. De acuerdo con las autoridades, otras tres personas que viajaban en el vehículo resultaron heridas.

Según los informes preliminares, el funcionario fue interceptado por varios sujetos que abrieron fuego contra el automóvil. El ataque dejó con lesiones a tres adultos y a un bebé que lo acompañaban. Todos recibieron atención médico y se encuentran estables.

De Gracia, de 41 años, militaba en el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y había sido reelecto en los comicios generales de 2024. Cabe destacar que esta persona ya había sufrido un atentado en marzo de 2022, cuando hombres armados lo emboscaron, logrando en esa ocasión escapar y refugiarse en la vivienda de un familiar que resultó herido en el suceso.

Tras el crimen, el vehículo utilizado por los homicidas fue hallado abandonado y envuelto en llamas en un sector cercano a la escena del ataque. El caso ya está siendo investigado por el Ministerio Público.