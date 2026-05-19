Michelle Bachelet visita al presidente Mulino para promover su candidatura a la ONU

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en su despacho a la dos veces mandataria de Chile, Michelle Bachelet , quien realiza una gira internacional para promover su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante el encuentro, Mulino y Bachelet intercambiaron opiniones sobre el rol que debe jugar la ONU en el actual y convulso entorno geopolítico. Asimismo, conversaron sobre seguridad regional, con especial énfasis en el narcotráfico y el crimen organizado, desafíos que comparten Panamá y Chile junto a la mayoría de los países de América Latina.

mulino - bachelet Michelle Bachelet se reúne con el presidente José Raúl Mulino. Presidencia

Bachelet reconoció el trabajo de la administración Mulino para controlar el flujo migratorio en la selva de Darién, calificándolo como un logro importante en un contexto donde la migración irregular afecta a naciones de ambos lados del Atlántico. Por su parte, el presidente Mulino destacó la importancia estratégica de Chile, al ser el primer usuario latinoamericano del Canal de Panamá.

La exmandataria chilena asistió al Palacio de las Garzas acompañada por la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich Arellano, y el embajador de Brasil, João Mendes Pereira, en representación de los países que respaldan su postulación. Por parte del Gobierno Nacional, también participó en la reunión el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha.