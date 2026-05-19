Panamá Nacionales -  19 de mayo de 2026 - 08:33

Michelle Bachelet visita al presidente Mulino para promover su candidatura a la ONU

Michelle Bachelet reconoció el trabajo de la administración del presidente José Raúl Mulino para controlar el flujo migratorio en la selva de Darién.

Michelle Bachelet visita al presidente josé Raúl Mulino.

Michelle Bachelet visita al presidente josé Raúl Mulino.

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en su despacho a la dos veces mandataria de Chile, Michelle Bachelet, quien realiza una gira internacional para promover su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante el encuentro, Mulino y Bachelet intercambiaron opiniones sobre el rol que debe jugar la ONU en el actual y convulso entorno geopolítico. Asimismo, conversaron sobre seguridad regional, con especial énfasis en el narcotráfico y el crimen organizado, desafíos que comparten Panamá y Chile junto a la mayoría de los países de América Latina.

mulino - bachelet
Michelle Bachelet se re&uacute;ne con el presidente Jos&eacute; Ra&uacute;l Mulino.

Michelle Bachelet se reúne con el presidente José Raúl Mulino.

Bachelet reconoció el trabajo de la administración Mulino para controlar el flujo migratorio en la selva de Darién, calificándolo como un logro importante en un contexto donde la migración irregular afecta a naciones de ambos lados del Atlántico. Por su parte, el presidente Mulino destacó la importancia estratégica de Chile, al ser el primer usuario latinoamericano del Canal de Panamá.

La exmandataria chilena asistió al Palacio de las Garzas acompañada por la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich Arellano, y el embajador de Brasil, João Mendes Pereira, en representación de los países que respaldan su postulación. Por parte del Gobierno Nacional, también participó en la reunión el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha.

En esta nota:
Seguir leyendo

Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a la joven Lea Yoselin Flores

Ministerio de Cultura evalúa restauración de la banda presidencial de Belisario Porras

Ministerio de Salud equipa al Hospital Anita Moreno con moderno ultrasonido oncológico

Recomendadas

Más Noticias