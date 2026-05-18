Panamá Nacionales -  18 de mayo de 2026 - 12:13

Concurso General de Becas: recepción de documentos del martes 19 de mayo

La recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 se concentrará en la provincia de Panamá, Bocas del Toro, Chiriquí.

Concurso General de Becas: recepción de documentos. 

Concurso General de Becas: recepción de documentos. 

IFARHU 
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el martes 19 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Panamá, Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y comarca Ngäbe Buglé.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del 19 de mayo

Provincia de Bocas del Toro

  • Almirante: Finca 6, Barriada 4 d Abril y Changuinola.
  • Chiriquí Grande: Bajo Cedro, Punta Robalo y Tuway.
  • Isla Colón: Bocas del Toro.

Provincia de Chiriquí

  • Agencia regional de Barú: Barú y Progreso.
  • Bugaba: Bugaba, Tierras Altas y Alanje,
  • Gualaca: Los Algarrobos, Los Anastacios, Dos Ríos, Potrerillo y Tinaja.
  • Boquete: Caldera, Alto Boquete, Palmira, Bajo Boquete, Jaramillo y Los Naranjos.

Provincia de Panamá

  • Betania

Provincia de Veraguas

  • Las Palmas: Puerto Vidal, La Arena, Zapotillo y El Rincón.
  • Santiago: Santiago.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Kankintú: Bisira, Calante, Guoroní yTobobe.

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