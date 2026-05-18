Cámaras captan a sujeto robando con una sábana en la cabeza en La Chorrera

Cámaras de una residencia captan a sujeto robando con una sábana en la cabeza en La Chorrera.

Por Ana Canto Residentes del sector de La Baldeza, en el distrito de La Chorrera, denuncian que delincuentes están ingresando a sus residencias mientras ellos se encuentran fuera del hogar cumpliendo con su jornada laboral y los menores asisten a clases.

De acuerdo con un video difundido a través de las redes sociales, se observa cómo un sujeto ingresó a una de las viviendas cubriéndose el rostro y la cabeza con un suéter. Más tarde, al momento de escapar con una bocina y un televisor, el individuo utilizó una sábana para intentar ocultar los artículos y su identidad.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse