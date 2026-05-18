Cámaras captan a sujeto robando con una sábana en la cabeza en La Chorrera

Residentes del sector de La Baldeza, en el distrito de La Chorrera, denuncian que delincuentes están ingresando a sus residencias mientras ellos se encuentran fuera del hogar cumpliendo con su jornada laboral y los menores asisten a clases.
En el programa Tu Mañana de este lunes, se conoció que los residentes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la comunidad, así como para aumentar la presencia policial, con el objetivo de evitar que la situación se salga de control.