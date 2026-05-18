La Chorrera Nacionales -  18 de mayo de 2026 - 09:10

Cámaras captan a sujeto robando con una sábana en la cabeza en La Chorrera

De acuerdo con un video difundido a través de las redes sociales, se observa cómo el sujeto ingresó a una de las viviendas cubriéndose el rostro y la cabeza.

Cámaras de una residencia captan a sujeto robando con una sábana en la cabeza en La Chorrera. 

Cámaras de una residencia captan a sujeto robando con una sábana en la cabeza en La Chorrera. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Residentes del sector de La Baldeza, en el distrito de La Chorrera, denuncian que delincuentes están ingresando a sus residencias mientras ellos se encuentran fuera del hogar cumpliendo con su jornada laboral y los menores asisten a clases.

De acuerdo con un video difundido a través de las redes sociales, se observa cómo un sujeto ingresó a una de las viviendas cubriéndose el rostro y la cabeza con un suéter. Más tarde, al momento de escapar con una bocina y un televisor, el individuo utilizó una sábana para intentar ocultar los artículos y su identidad.

En el programa Tu Mañana de este lunes, se conoció que los residentes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la comunidad, así como para aumentar la presencia policial, con el objetivo de evitar que la situación se salga de control.

tu mañana - hurto

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