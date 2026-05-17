Alcaldía de David aplicará toque de queda en el Mercado Público

La Alcaldía de David anunció la implementación de un toque de queda focalizado en el área del Mercado Público, como parte de las acciones para regular el expendio de bebidas alcohólicas en el sector.

La medida comenzará a aplicarse desde la próxima semana y tendrá un horario específico de 4:00 p.m. a 10:00 p.m., según informaron las autoridades municipales.

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De acuerdo con lo explicado, la disposición busca reforzar el orden y la seguridad en el área del Mercado Público de David, donde se han reportado preocupaciones relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas.

Toque de queda en David: Centros educativos expresan preocupación por seguridad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2055801752511778837?s=20&partner=&hide_thread=false La Alcaldía de David anunció un toque de queda focalizado en el área del Mercado Público, a partir de la próxima semana, con un horario específico para regular el expendio de bebidas alcohólicas.



Representantes de centros educativos de David presentaron sus inquietudes sobre la… pic.twitter.com/EvPLK8DIec — Telemetro Reporta (@TReporta) May 17, 2026

Durante reuniones recientes con el ministro de Seguridad Pública, representantes de distintos centros educativos del distrito de David manifestaron inquietudes por la falta de presencia policial en las cercanías de los planteles.

Los educadores y directivos solicitaron mayores rondas de vigilancia y medidas preventivas para reforzar la seguridad de estudiantes y docentes, especialmente en áreas consideradas vulnerables.

Las autoridades de seguridad indicaron que se mantienen evaluaciones y coordinaciones para atender las solicitudes planteadas por la comunidad educativa.