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Alcaldía de David anuncia toque de queda focalizado desde la próxima semana

Representantes de centros educativos de David, Chiriquí, presentaron sus inquietudes sobre la falta de presencia policial cerca de los planteles ante el Ministro de Seguridad Pública. La Alcaldía de David anunció un toque de queda focalizado en el área del Mercado Público, a partir de la próxima semana, con un horario específico para regular el expendio de bebidas alcohólicas.