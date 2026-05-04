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Alcaldesa de San Miguelito se refiere a las afectaciones por lluvias y toque de queda

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, señaló que en un recorrido se ha identificado mucha basura en los alcantarillados y ríos, lo cual contribuye a las inundaciones producto de las lluvias. Por otro lado, reconoció que si bien la medida de toque de queda no es la solución a la inseguridad, se ha focalizado en los dos corregimientos que más marcan en los delitos de alto impacto que se cometen a nivel nacional.