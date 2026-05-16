Sancionan a conductor de coaster por poner en riesgo a peatones en Pedregal

La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, sancionó al conductor de un autobús tipo coaster luego de que se viralizara un video en redes sociales donde se le observa poniendo en riesgo la integridad de varios peatones en el sector de Pedregal.
Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores del transporte público y selectivo a respetar las normas de tránsito y priorizar la vida de los usuarios de la vía, advirtiendo que mantendrán el monitoreo en redes para castigar estas conductas irresponsables.