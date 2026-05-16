Sancionan a conductor de coaster por poner en riesgo a peatones en Pedregal

Sancionan a conductor de coaster en Pedregal.

Por Ana Canto La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, sancionó al conductor de un autobús tipo coaster luego de que se viralizara un video en redes sociales donde se le observa poniendo en riesgo la integridad de varios peatones en el sector de Pedregal.

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En el material audiovisual se muestra claramente cómo el transportista desatendió la luz roja del semáforo y continuó la marcha, a pesar de que en ese momento un grupo de personas se disponía a cruzar la calle sobre la línea de seguridad (cebra).

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