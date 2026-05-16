Panamá Nacionales -  16 de mayo de 2026 - 13:55

Sancionan a conductor de coaster por poner en riesgo a peatones en Pedregal

En el video se muestra claramente cómo el conductor desatendió la luz roja del semáforo y continuó la marcha.

Sancionan a conductor de coaster en Pedregal.

Sancionan a conductor de coaster en Pedregal.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, sancionó al conductor de un autobús tipo coaster luego de que se viralizara un video en redes sociales donde se le observa poniendo en riesgo la integridad de varios peatones en el sector de Pedregal.

En el material audiovisual se muestra claramente cómo el transportista desatendió la luz roja del semáforo y continuó la marcha, a pesar de que en ese momento un grupo de personas se disponía a cruzar la calle sobre la línea de seguridad (cebra).

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores del transporte público y selectivo a respetar las normas de tránsito y priorizar la vida de los usuarios de la vía, advirtiendo que mantendrán el monitoreo en redes para castigar estas conductas irresponsables.

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