Panamá Nacionales -  16 de mayo de 2026 - 11:17

SINAPROC emite aviso por lluvias y tormentas hasta el 19 de mayo

SINAPROC indicó que esta alerta responde al incremento de la inestabilidad climática por el paso de la primera onda tropical de la temporada.

SINAPROC emite aviso por lluvias y tormentas.

SINAPROC emite aviso por lluvias y tormentas.

TREPORTA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas que se mantendrá vigente hasta el próximo martes 19 de mayo. Esta alerta responde al incremento de la inestabilidad climática por el paso de la primera onda tropical de la temporada.

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, estas condiciones atmosféricas propiciarán aguaceros significativos acompañados de actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento, incrementando el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos.

Áreas bajo aviso de monitoreo:

Las regiones donde se prevén las mayores afectaciones e intensidades de lluvia comprenden:

  • Provincias: Panamá, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y Darién.

  • Comarcas: Guna Yala y Emberá-Wounaan.

  • Zonas marítimas: Ambos sectores costeros (Caribe y Pacífico).

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