SINAPROC emite aviso por lluvias y tormentas hasta el 19 de mayo

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas que se mantendrá vigente hasta el próximo martes 19 de mayo. Esta alerta responde al incremento de la inestabilidad climática por el paso de la primera onda tropical de la temporada.
Áreas bajo aviso de monitoreo:
Las regiones donde se prevén las mayores afectaciones e intensidades de lluvia comprenden:
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Provincias: Panamá, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y Darién.
Comarcas: Guna Yala y Emberá-Wounaan.
Zonas marítimas: Ambos sectores costeros (Caribe y Pacífico).