SINAPROC comparte lista oficial de nombres para huracanes 2026 en el Atlántico

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) compartió la lista oficial de nombres que serán utilizados durante la temporada de huracanes 2026 en el océano Atlántico.

La entidad recordó que la temporada ciclónica iniciará oficialmente el próximo 1 de junio, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y preparada ante cualquier situación de emergencia que pueda registrarse durante los próximos meses.

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SINAPROC recomienda plan familiar y zonas seguras

Las autoridades de protección civil recomendaron a las familias elaborar un plan de emergencia, identificar zonas seguras y seguir las orientaciones emitidas por los canales oficiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2055406348683129198?s=20&partner=&hide_thread=false El @Sinaproc_Panama compartió la lista oficial de nombres para la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico.



La temporada inicia este 1 de junio, por lo que se exhorta a la comunidad a mantenerse informada y preparada ante cualquier situación de emergencia.



Además, se… pic.twitter.com/HveH06hpTc — Telemetro Reporta (@TReporta) May 15, 2026

Según el SINAPROC, estas medidas preventivas pueden ser fundamentales para salvaguardar vidas y reducir riesgos ante posibles tormentas tropicales, inundaciones o eventos asociados a la temporada lluviosa.

La entidad también pidió a la población mantenerse atenta a los informes meteorológicos y comunicados oficiales sobre condiciones climáticas en el Atlántico y el Caribe.

Temporada ciclónica inicia el 1 de junio

Cada año, la temporada de huracanes en el Atlántico se extiende entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, período en el que aumenta la formación de tormentas tropicales y huracanes en la región.

Panamá, aunque no suele ser impactado directamente por huracanes, puede verse afectado por bandas nubosas, fuertes lluvias, inundaciones y marejadas asociadas a estos sistemas atmosféricos.