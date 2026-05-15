CEPANIM 2026: MEF detalla cálculo oficial del beneficio e inicia impresión de certificados

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, a la fecha, 240 mil personas se han inscrito en la plataforma de registro para los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ). Esta cifra representa casi el 50% del total de beneficiarios previstos, estimado en 500 mil ciudadanos.

La entidad confirmó que ya ha iniciado el proceso de impresión de los documentos físicos, y que proyecta que a mediados de junio comiencen las citaciones para los jubilados.

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Los beneficiarios deberán asistir el día y la hora agendados previamente a través de la plataforma para garantizar una entrega ordenada.

CEPANIM 2026: MEF explica cálculo del beneficio

Para facilitar la comprensión del beneficio, el MEF compartió el siguiente caso práctico:

Si a un beneficiario se le retuvo un monto total de B/. 500.00 en concepto de Décimo Tercer Mes durante el periodo establecido, el cálculo se realizaría de la siguiente manera:

Se aplica el 3 % al monto retenido (B/. 500.00 X 0.03), lo que resulta en B/. 15.00 .

Ese resultado se multiplica por los 34 años correspondientes (B/. 15.00 X 34).

El beneficiario recibiría un total de B/. 510.00 en su CEPANIM.

Jubilados piden apoyo para registrarse en CEPANIM 240 mil personas se han inscrito en la plataforma de registro para los CEPANIM. @TReporta

Los CEPANIM podrán negociarse antes de su vencimiento

De acuerdo con la Ley 506 del 15 de enero de 2026, los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) podrán ser negociados en el mercado secundario antes de su fecha de vencimiento.

Aspectos clave de la normativa:

Exención fiscal: Las ganancias derivadas de la venta o negociación de estos títulos estarán totalmente exentas de impuestos nacionales.

Agente pagador: El Órgano Ejecutivo ha designado formalmente al Banco Nacional de Panamá como la entidad encargada de los pagos oficiales de estos certificados.