Pago MIDES 2026: en junio inicia el segundo desembolso con Tarjeta Clave Social

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) confirmó el calendario oficial del segundo desembolso 2026 correspondiente a los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), beneficiando a miles de panameños a nivel nacional.

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Entre los programas incluidos en esta jornada de pagos figuran:

Red de Oportunidades

Ángel Guardián

120 a los 65

SENAPAN

¿Cuándo pagan el segundo desembolso del MIDES 2026?

beneficiarios del MIDES MIDES

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que cobran mediante la Tarjeta Clave Social recibirán el pago del:

1 al 12 de junio de 2026

El MIDES explicó que el desembolso será acreditado directamente a los beneficiarios activos dentro del sistema.

Los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada forman parte de las ayudas sociales dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad y hogares beneficiarios de asistencia alimentaria.

La institución recomendó a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales para futuras actualizaciones relacionadas con pagos, jornadas y requisitos de los programas sociales.