Panamá Nacionales -  15 de mayo de 2026 - 09:43

Pago MIDES 2026: en junio inicia el segundo desembolso con Tarjeta Clave Social

El MIDES confirmó que el segundo pago 2026 de Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN será del 1 al 12 de junio.

Pago MIDES 2026

Pago MIDES 2026

@MIDES
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) confirmó el calendario oficial del segundo desembolso 2026 correspondiente a los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), beneficiando a miles de panameños a nivel nacional.

Entre los programas incluidos en esta jornada de pagos figuran:

  • Red de Oportunidades
  • Ángel Guardián
  • 120 a los 65
  • SENAPAN

¿Cuándo pagan el segundo desembolso del MIDES 2026?

beneficiarios del MIDES

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que cobran mediante la Tarjeta Clave Social recibirán el pago del:

  • 1 al 12 de junio de 2026

El MIDES explicó que el desembolso será acreditado directamente a los beneficiarios activos dentro del sistema.

Los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada forman parte de las ayudas sociales dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad y hogares beneficiarios de asistencia alimentaria.

La institución recomendó a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales para futuras actualizaciones relacionadas con pagos, jornadas y requisitos de los programas sociales.

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