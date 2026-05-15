Pago MIDES 2026: en junio inicia el segundo desembolso con Tarjeta Clave Social

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) confirmó el calendario oficial del segundo desembolso 2026 correspondiente a los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), beneficiando a miles de panameños a nivel nacional.
Entre los programas incluidos en esta jornada de pagos figuran:
- Red de Oportunidades
- Ángel Guardián
- 120 a los 65
- SENAPAN
¿Cuándo pagan el segundo desembolso del MIDES 2026?
De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que cobran mediante la Tarjeta Clave Social recibirán el pago del:
- 1 al 12 de junio de 2026
El MIDES explicó que el desembolso será acreditado directamente a los beneficiarios activos dentro del sistema.
Los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada forman parte de las ayudas sociales dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad y hogares beneficiarios de asistencia alimentaria.
La institución recomendó a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales para futuras actualizaciones relacionadas con pagos, jornadas y requisitos de los programas sociales.