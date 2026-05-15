Migración por Darién cae drásticamente tras cierre de estación en Lajas Blancas

Las autoridades panameñas reportaron una disminución drástica en el flujo de migrantes que ingresan al país a través de la selva del Darién, luego del cierre de la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de Lajas Blancas, ubicada en la provincia de Darién.

De acuerdo con las cifras oficiales, entre junio de 2024 y mayo de 2025 ingresaron por esta ruta un total de 165,840 extranjeros. Sin embargo, entre junio de 2025 y mayo de 2026 la cifra cayó a apenas 322 personas.

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Venezolanos continúan encabezando estadísticas migratorias

En ambos períodos, la mayoría de los migrantes registrados corresponden a ciudadanos de Venezuela.

Las estadísticas también reflejan una importante reducción en la cantidad de menores de edad que atravesaban la peligrosa ruta selvática.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2055415610012770701?s=20&partner=&hide_thread=false En el último año autoridades han registrado una disminución importante en el flujo de migrantes, luego del cierre de la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de Lajas Blancas, en la provincia de Darién.



Entre junio del 2024 y mayo del 2025, ingresaron al país por… pic.twitter.com/6nNV1PZehR — Telemetro Reporta (@TReporta) May 15, 2026

Durante el período 2024-2025 se contabilizaron 35,477 menores, equivalentes al 21 % del total de migrantes registrados. Tras el cierre de la estación de Lajas Blancas, esa cifra descendió a solo 36 menores.

Cierre de Lajas Blancas cambia panorama migratorio

Las autoridades consideran que el cierre de la ETRM de Lajas Blancas representó un punto de inflexión en el manejo del flujo migratorio irregular en Darién.

La reducción impactó directamente en la cantidad de personas que utilizaban esta peligrosa ruta para movilizarse hacia Centroamérica y Norteamérica.

La selva del Darién ha sido durante años uno de los principales corredores migratorios de la región, aunque también es considerada una de las rutas más peligrosas debido a los riesgos naturales, criminalidad y condiciones extremas.