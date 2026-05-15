MOP inspecciona proyectos viales clave en Boquete

El divisionario del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Chiriquí, Marco Di Bilio, junto a la gobernadora de la provincia y autoridades locales, realizó una gira de inspección a diversos proyectos de infraestructura vial en el distrito de Boquete, considerados de vital importancia para el desarrollo económico, turístico y social de la región.

Las autoridades visitaron inicialmente el sector de la quebrada Cheche, donde inspeccionaron los trabajos de mitigación del afluente y las labores de enrocado que se ejecutan en el corregimiento de Bajo Boquete para prevenir afectaciones.

Posteriormente, recorrieron los tramos de Volcancito y de Jaramillo Arriba hacia Jaramillo Abajo, correspondientes al proyecto Ruta del Café y Segunda Entrada a Boquete. Actualmente, estas obras se encuentran en fase de escarificación y aplicación de capa base.

Durante la gira, el MOP anunció que próximamente desarrollará un operativo de parcheo ("Tapa Huecos") en las calles deterioradas del corregimiento de Alto Boquete, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad vial.

Finalmente, la comitiva visitó el proyecto Alto Boquete–Caldera–Puente Los Valles, donde constataron los avances en la colocación de carpeta asfáltica y la construcción del puente sobre Los Valles, obra que ya registra un importante progreso en su fase constructiva.