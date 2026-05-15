UDELAS impulsa "Escuela Digital 60" para capacitar a adultos mayores en tecnología

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) , a través de su Vicerrectoría de Extensión, continúa desarrollando la iniciativa “Escuela Digital 60”, un programa orientado a fortalecer las habilidades tecnológicas y digitales de los adultos mayores en Panamá.

La propuesta educativa busca acercar a las personas mayores de 60 años al uso de herramientas digitales mediante un entorno accesible, práctico e inclusivo.

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Según explicó la universidad, el programa permitirá que los participantes aprendan desde el manejo básico de dispositivos electrónicos hasta el uso responsable de plataformas digitales y herramientas de comunicación.

Programa busca fortalecer autonomía digital

“Escuela Digital 60” está estructurado en tres áreas fundamentales:

Comunicación

Tecnología

Información

Con este enfoque, los participantes podrán desarrollar competencias digitales aplicables a su vida cotidiana, facilitando el acceso a servicios, la comunicación con familiares y la interacción en entornos virtuales.

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La iniciativa también busca promover la independencia y participación activa de los adultos mayores en una sociedad cada vez más digitalizada.

Requisitos para participar

Las personas interesadas en formar parte del programa deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 años o más

Contar con un dispositivo electrónico con acceso a internet

Disponer de dos horas semanales para participar en clases virtuales

La modalidad en línea permite que adultos mayores de diferentes regiones del país puedan integrarse al programa.

¿Hasta cuándo estarán abiertas las inscripciones?

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de mayo de 2026.

Las inscripciones pueden realizarse mediante el correo electrónico:

o a través de la línea telefónica 501-1028, extensión 117.

Con esta iniciativa, UDELAS reafirma su compromiso con la educación inclusiva y el acceso al aprendizaje para todos los sectores de la población.