Ministerio Público investiga desaparición del joven Beyerson Palacios en Tocumen

Ministerio Público investiga desaparición de Beyerson Palacios. Ministerio Público

Por Ana Canto La Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público, a través de la Subregional de Las Mañanitas, Tocumen y 24 de Diciembre, adelanta una investigación penal por la desaparición de Beyerson Palacios, de 23 años de edad.

El joven fue visto por última vez en la barriada Punta del Este, ubicada en el corregimiento de Tocumen.

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