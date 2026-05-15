Panamá Nacionales -  15 de mayo de 2026 - 14:55

Ministerio Público investiga desaparición del joven Beyerson Palacios en Tocumen

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que contribuya a dar con su paradero.

Ministerio Público investiga desaparición de Beyerson Palacios.

Ministerio Público investiga desaparición de Beyerson Palacios.

Ministerio Público
Ana Canto
Por Ana Canto

La Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público, a través de la Subregional de Las Mañanitas, Tocumen y 24 de Diciembre, adelanta una investigación penal por la desaparición de Beyerson Palacios, de 23 años de edad.

El joven fue visto por última vez en la barriada Punta del Este, ubicada en el corregimiento de Tocumen.

Líneas de atención ciudadana:

El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que contribuya a dar con su paradero. Si tiene datos sobre su ubicación, puede comunicarse de manera confidencial a los siguientes teléfonos:

  • Sección de Atención Primaria (Séptima Subregional): 520-1375 o 500-5343

  • Dirección de Investigación Judicial (DIJ): 292-3169

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