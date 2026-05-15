Ministerio Público investiga desaparición del joven Beyerson Palacios en Tocumen

La Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público, a través de la Subregional de Las Mañanitas, Tocumen y 24 de Diciembre, adelanta una investigación penal por la desaparición de Beyerson Palacios, de 23 años de edad.
Líneas de atención ciudadana:
El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que contribuya a dar con su paradero. Si tiene datos sobre su ubicación, puede comunicarse de manera confidencial a los siguientes teléfonos:
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Sección de Atención Primaria (Séptima Subregional): 520-1375 o 500-5343
Dirección de Investigación Judicial (DIJ): 292-3169