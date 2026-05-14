Colón Nacionales -  14 de mayo de 2026 - 13:01

Ministerio Público inicia investigación tras hallazgo de restos humanos en zona boscosa de Colón

El hallazgo del Ministerio Público se produjo en el área limítrofe en el corregimiento de Cativá, luego de una intensa jornada de búsqueda.

Ministerio Público inicia investigación tras hallazgo de restos humanos en zona boscosa de Colón.

Ministerio Público inicia investigación tras hallazgo de restos humanos en zona boscosa de Colón.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala ha puesto en marcha una investigación por el delito contra la vida e integridad personal, tras el hallazgo de restos humanos semienterrados en una zona boscosa de la provincia.

El hallazgo se produjo aproximadamente a las 9:00 a.m. de este jueves, luego de una intensa jornada de búsqueda. El sitio del suceso se localiza en el área limítrofe entre el corregimiento de Cativá y el residencial Altos de Los Lagos.

Al lugar se trasladó un equipo de la Fiscalía junto a peritos de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF). El área fue acordonada para proceder con el levantamiento de los restos y la recolección de indicios que permitan identificar a la víctima y dar con las personas vinculadas.

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