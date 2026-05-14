Ministerio Público inicia investigación tras hallazgo de restos humanos en zona boscosa de Colón.

Por Ana Canto La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala ha puesto en marcha una investigación por el delito contra la vida e integridad personal, tras el hallazgo de restos humanos semienterrados en una zona boscosa de la provincia.

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El hallazgo se produjo aproximadamente a las 9:00 a.m. de este jueves, luego de una intensa jornada de búsqueda. El sitio del suceso se localiza en el área limítrofe entre el corregimiento de Cativá y el residencial Altos de Los Lagos.

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