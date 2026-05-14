Ministerio Público inicia investigación tras hallazgo de restos humanos en zona boscosa de Colón.

La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala ha puesto en marcha una investigación por el delito contra la vida e integridad personal, tras el hallazgo de restos humanos semienterrados en una zona boscosa de la provincia.
Al lugar se trasladó un equipo de la Fiscalía junto a peritos de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF). El área fue acordonada para proceder con el levantamiento de los restos y la recolección de indicios que permitan identificar a la víctima y dar con las personas vinculadas.