Concurso General de Becas 2026: más de 11,000 estudiantes entregan documentos en Veraguas

Un total de 11,256 estudiantes de la provincia de Veraguas, preseleccionados en el Concurso General de Becas y en el Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026, han completado la entrega de documentos para formalizar sus beneficios educativos.

La jornada de recepción se desarrolla durante esta semana y se extenderá hasta el próximo 20 de mayo, permitiendo a los seleccionados avanzar en la validación de las becas y apoyos económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

Los beneficiarios han acudido de manera organizada a los distintos puntos habilitados en la provincia, donde personal de la institución verifica la documentación requerida para culminar satisfactoriamente el trámite.

El IFARHU reiteró que los sitios de entrega varían según la región, por lo que exhorta a los estudiantes y acudientes a consultar los cronogramas, fechas y centros asignados a través del sitio web: https://www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes-preseleccionados-2026/.