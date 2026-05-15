Permiso de circulación vehicular en Panamá se extiende por 6 meses más

Permiso de circulación vehicular en Panamá se extiende

La Alcaldía de Panamá informó que el permiso temporal de circulación vehicular será extendido por seis meses más debido a los retrasos registrados en la entrega de placas a nivel nacional.

La medida busca permitir que los conductores continúen circulando legalmente mientras se normaliza el suministro de matrículas en el país.

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Permiso podrá solicitarse en dos modalidades

La Alcaldía explicó que el trámite estará disponible mediante dos opciones:

Formato digital

Sticker físico

En la modalidad digital, los propietarios de vehículos podrán realizar la solicitud a través de Alcaldía Digital, cumpliendo con los requisitos establecidos para circulación vehicular.

Alcaldía de Panamá - Placa - salvoconducto @Mayer

Una vez aprobada la solicitud, el permiso podrá descargarse digitalmente para su uso.

¿Cómo solicitar el sticker físico?

Los dueños de vehículos que prefieran el formato físico deberán acudir personalmente al edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá, para solicitar gratuitamente el sticker correspondiente.

La entidad aclaró que la demora en la entrega de placas no es responsabilidad de la Alcaldía y reiteró que el problema está relacionado con el proceso nacional de confección y distribución de matrículas.

Además, indicó que en caso de que continúen los retrasos en la entrega de placas, el permiso temporal podrá ser extendido nuevamente hasta que la situación se regularice.