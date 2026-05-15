Pescadores rechazan horario de descarga establecido por la ARAP en Panamá

Pescadores expresaron su rechazo al nuevo horario de descarga establecido por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) para operaciones en el Puerto Panamá.
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Los trabajadores consideran que la medida afecta directamente las dinámicas de la actividad pesquera y señalan que el horario impuesto no toma en cuenta el comportamiento natural de las mareas.
Horario de descarga limita a los pescadores
De acuerdo con los pescadores, las mareas varían constantemente entre altas y bajas, por lo que establecer un horario fijo de descarga podría generar complicaciones operativas y económicas para quienes dependen de esta actividad.
Además, sostienen que la disposición va en contra y vulnera la autonomía de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), situación que esperan discutir en una reunión programada con representantes de la ARAP el próximo lunes.
Los pescadores también advirtieron que más de 5 mil personas dependen directa e indirectamente del sector pesquero, por lo que cualquier restricción en los horarios podría impactar el sustento de numerosas familias.
Hasta el momento, la ARAP no ha emitido mayores detalles sobre posibles modificaciones o revisiones a la medida anunciada.