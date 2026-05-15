Envían a prisión a dos técnicos en refrigeración por caso de cocaína ligado a puertos

Dos ciudadanos de 24 y 44 años fueron enviados a prisión luego de que la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Teodolinda Cardoze, les decretara la medida cautelar de detención provisional por la presunta comisión de delitos relacionados con tráfico internacional de drogas.

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Durante la audiencia de solicitudes múltiples realizada el miércoles 13 de mayo de 2026, la jueza consideró que la medida era necesaria y proporcional a la gravedad de los hechos investigados, además de existir riesgos procesales como peligro de fuga, afectación de pruebas y riesgo para la comunidad.

Técnicos en refrigeración fueron llevados a prisión

El Tribunal de Garantías tomó en cuenta que ambos imputados fueron vistos cerca del contenedor en desuso donde fue localizada la sustancia ilícita, la cual dio positivo para cocaína durante la inspección ocular.

Asimismo, la juzgadora indicó que no se presentaron elementos suficientes para desvirtuar los indicios expuestos por el Ministerio Público y observó un arraigo laboral debilitado.

Condena de prisión.jpg ARCHIVO

Previamente, el tribunal legalizó la aprehensión y admitió la formulación de cargos presentada por el fiscal Julio Campines.

Los imputados fueron asistidos legalmente por la defensora pública Militza Pineda y la abogada particular Laura Martínez.

Caso está vinculado a decomisos de droga en puertos

La investigación guarda relación con el decomiso de más de 42.78 kilogramos de cocaína encontrados dentro de un contenedor en desuso. Según las autoridades, los dos imputados laboraban como técnicos en refrigeración y presuntamente mantenían vínculos con el caso.

Además, dentro de esta causa penal figuran otras 14 personas investigadas en relación con decomisos de aproximadamente cinco toneladas de cocaína y precursores químicos detectados en operaciones realizadas en terminales portuarias del país desde el año 2023.

Entre los investigados también aparecen dos funcionarios públicos de una entidad aduanera y varios trabajadores portuarios. El Tribunal concedió un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.