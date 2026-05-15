Un 15 de mayo de 1903 fue fusilado Victoriano Lorenzo en Panamá

Este 15 de mayo se conmemora un nuevo aniversario del fusilamiento de Victoriano Lorenzo , considerado una de las figuras históricas más emblemáticas de Panamá. Lorenzo fue ejecutado el 15 de mayo de 1903 en la antigua Plaza de Chiriquí, sitio que actualmente es conocido como Plaza de Francia, ubicada en el Casco Antiguo de la capital.

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El guerrillero coclesano tuvo una participación destacada durante la Guerra de los Mil Días, conflicto civil que enfrentó a liberales y conservadores entre 1899 y 1902 en Colombia y Panamá, cuando el istmo aún formaba parte del territorio colombiano.

Victoriano Lorenzo: 123 años del fusilamiento del líder guerrillero panameño

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PaViejaEscuela/status/2055256101013139799?s=20&partner=&hide_thread=false El 15 de mayo de 1903, el guerrillero coclesano Victoriano Lorenzo es fusilado en la Plaza de Chiriquí, hoy conocida como Plaza de Francia. pic.twitter.com/q1ysBSsHro — Panamá Vieja Escuela (@PaViejaEscuela) May 15, 2026

Victoriano Lorenzo se convirtió en símbolo de lucha social y resistencia popular, especialmente entre sectores campesinos e indígenas, debido a sus reclamos relacionados con desigualdad, tierras y derechos sociales.

Su fusilamiento ocurrió pocos meses antes de la separación de Panamá de Colombia y continúa siendo uno de los episodios históricos más recordados en la memoria nacional.

Cada año, distintas organizaciones, historiadores y ciudadanos recuerdan su legado como una figura clave dentro de la historia panameña y de las luchas sociales en el país.