Presidente Mulino supervisa hospital en Colón tras histórica cirugía cerebral

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, realizó un recorrido por la provincia de Colón, donde visitó el Hospital Manuel Amador Guerrero para reconocer al equipo médico responsable de la primera craneotomía cerebral efectuada en estas instalaciones.

Durante su visita, el mandatario destacó el trabajo realizado por el personal de salud y señaló que la operación fue un éxito, mientras el paciente continúa en proceso de recuperación.

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Mulino aprovechó el recorrido para supervisar el estado general del hospital, a un año de su apertura, verificando el mantenimiento de las instalaciones y el funcionamiento de los distintos servicios médicos.

Presidente Mulino supervisa hospital y potabilizadora durante gira en Colón

“El hospital trabaja bajo el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social sin ningún tipo de problemas, ahorrándose costos”, expresó el presidente, quien además aseguró que los pacientes con los que conversó manifestaron sentirse satisfechos con la infraestructura y la atención recibida.

El mandatario resaltó que este procedimiento médico refleja el nivel y la calidad de atención que actualmente se ofrece en la provincia de Colón para beneficio de los colonenses.

Como parte de su gira, Mulino también inspeccionó los avances de la planta potabilizadora Antonio Yepes, proyecto que se espera sea entregado el próximo año.